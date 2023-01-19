СБУ розслідує масову загибель риби у Дніпрі біля Запоріжжя після пошкодження Каховської ГЕС

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області почало розслідування масової загибелі риби у нижньому б’єфі річки Дніпро через критичне зниження рівня води.

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Як повідомляє Запорізька обласна прокуратура, ініціювали розслідування через суспільний резонанс у ЗМІ прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Провадження відкрито за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою установлення розміру збитків, завданих довкіллю.

В якості причини надзвичайної ситуації називається пошкодження затворного механізму Каховської гідроелектростанції (Херсонська область) внаслідок обстрілу російськими військовими.

"Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись. Через цю екологічну ситуацію у водоймі гинуть водні біоресурси, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року", - зазначається в повідомленні.

Зазначимо, що раніше Державне агентство меліорації та рибного господарства повідомило, що Запорізький рибоохоронний патруль спільно з Держекоінспекцією південного округу 13 січня обстежили заплавну частину Каховського водосховища.

Було встановлено, що майже половина її території (163 га) повністю осушена і там спостерігається щільне скупчення водних біоресурсів на площі близько 195 га без можливості виходу у відкриту частину водосховища.

Також обстежено Балабинську затоку водосховища загальною площею 358 га і встановлено, що осушено близько 121 га затоки, а на решті площі на трьохсотметровій акваторії по обидва боки від насипної дамби глибина складає 1 м. Тут також скупчилася риба без можливості виплисти у відкриту частину водосховища.

Обстежено було й Дніпровські плавні нижче Запоріжжя між річкою Кушугум і Дніпром (протока Домаха) – з 23 га там виявилося осушено 9 га, спостерігалося декілька скупчень риби, що не могла переплисти у відкриту частину водосховища.

Кількість загиблої риби екологи оцінили у 95,2 тисячі особин масою 4610 кг. В основному це карась, плітка, краснопірка, гірчак, сазан тощо.

Нагадаємо також, що масове знищення водних біоресурсів, а саме товстолоба, у Дніпрі було зафіксоване і 2 січня в акваторії Дніпра нижче за течією - у Херсоні - внаслідок обстрілу окупантами прибережної частини міста.

Загибель риби відбулася на ділянці річки, яка є зимувальною ямою, із загальною площею 2,44 квадратних кілометри. На 10 квадратних метрах води у середньому спостерігалося до 5 загиблих особин товстолоба вагою від 7 до 10 кг. Херсонський рибоохоронний патруль тоді оцінив завдані збитки орієнтовно у 390 мільйонів гривень.