СБУ встановлює обставини підриву РФ Каховської ГЕС

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ст. 441 (екоцид).

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, Російська Федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Наразі слідчі Служби безпеки разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.

Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Українські правоохоронці розпочали розслідування за статтею екоцид за фактом підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС.