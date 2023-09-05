СБУ заарештувала бойовика російського "Оплоту", який брав участь у захопленні Херсона

Служба безпеки України заарештувала та повідомила про підозру бойовику російського "Оплоту", який воював проти України на південному та східному фронтах. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим є мешканець окупованої Макіївки, який 24 лютого 2022 року вступив до так званої "5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот". Це незаконне збройне формування терористичної організації "ДНР", що підпорядковане командуванню Південного військового округу країни-агресора.

У лавах ворожого угруповання зрадник склав "присягу на вірність" Росії, а також отримав камуфльований формений одяг, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

На початку повномасштабного вторгнення він брав участь у захопленні Херсона та облаштуванні вогневих позицій окупантів навколо українського міста.

Потім він воював проти Сил оборони в районах селища Романово-Булгакове та Михайлівка Миколаївської області.

Невдовзі бойовика було переведено до складу новоствореного окупаційного угруповання – 3-го мотострілецького полку ЗС РФ для стримування українського наступу на східному фронті.

Таким чином фігуранта перекинули спочатку в район Мар’їнки, а потім під Красногорівку, що на Донеччині, але провоював він там недовго і згодом був затриманий українськими захисниками.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала докази вини на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на південному та східному фронтах.