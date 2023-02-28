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СБУ затримала організатора схеми продажу персональних даних українців громадянам РФ
Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему продажу персональних даних громадян України. Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів українців.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За інформацією СБУ, для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували "підписку" на відповідні інтернет-ресурси. "Абонемент" коштував до 200 доларів, оплату отримували на криптогаманці.
За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми. Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.
До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.
Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, захищеної відповідно до чинного законодавства). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки заблокували у Києві канал "легалізації" грошей терористичної організації "ДНР". До оборудки причетне підприємство у сфері телекомунікаційних послуг, яке працює у захопленому Донецьку і тісно взаємодіє з місцевою окупаційною адміністрацією.