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СБУ затримала в Києві керівника великого агрохолдингу, підозрюваного в співпраці з РФ
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, підозрюваного у фінансуванні російської збройної агресії. Фігуранта затримали у квартирі його сина у Києві, де він готувався до втечі в Росію, повідомило відомство.
За даними слідства, підконтрольна зловмиснику продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах країни-агресора.
Підприємство колаборанта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації понад 100 тис. російських рублів "податків". Ця агрокомпанія є одним з провідних фінансових донорів російського "фонду підтримки учасників сво" в Херсонському регіоні.
Також СБУ задокументовало, що бізнесмен передав окупантам складські приміщення агропідприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини. Наразі командування окупаційних угруповань РФ використовує ці ангари для зберігання озброєння, боєприпасів та бойової техніки, яка обстрілює підконтрольні Україні території.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - зазначає Служба.
За її даними, зловмисника заарештовано, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
СБУ не публікує назву аграрного холдингу, що підозрюється в співпраці з країною-агресором РФ.