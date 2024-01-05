СБУ затримала в Києві керівника великого агрохолдингу, підозрюваного в співпраці з РФ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, підозрюваного у фінансуванні російської збройної агресії. Фігуранта затримали у квартирі його сина у Києві, де він готувався до втечі в Росію, повідомило відомство.

За даними слідства, підконтрольна зловмиснику продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах країни-агресора.

Підприємство колаборанта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації понад 100 тис. російських рублів "податків". Ця агрокомпанія є одним з провідних фінансових донорів російського "фонду підтримки учасників сво" в Херсонському регіоні.

Також СБУ задокументовало, що бізнесмен передав окупантам складські приміщення агропідприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини. Наразі командування окупаційних угруповань РФ використовує ці ангари для зберігання озброєння, боєприпасів та бойової техніки, яка обстрілює підконтрольні Україні території.

"Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - зазначає Служба.

За її даними, зловмисника заарештовано, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Затримання аграрія-колаборанта. Фото: СБУ

СБУ не публікує назву аграрного холдингу, що підозрюється в співпраці з країною-агресором РФ.