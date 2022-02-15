СБУ завершила расследование покушения на экс-нардепа Мосийчука с двумя погибшими

Главное управление Службы безопасности в Киеве и Киевской области завершило расследование уголовного производства о теракте в 2017 году у офиса телеканала "Эспрессо", в результате которого погибли два человека, а еще трое, включая тогдашнего депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука, были ранены.

Как сообщает Офис генерального прокурора, в рамках расследования было допрошено более 800 свидетелей, проработаны видеозаписи со 112 камер наблюдения, проанализирован телефонный трафик более 10 тысяч абонентов мобильной связи, проведено 25 судебных экспертиз.

Двум гражданам Украины инкриминировано посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение террористического акта, незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой, а также незаконное изготовление боеприпасов или взрывных устройств (статья 112, часть 3 статьи 258, часть 1 статьи 263, часть 2 статьи 263-1 Уголовного кодекса). Один из них является уроженцем Азербайджана.

Установлено, что 25 октября 2017 года возле офиса телеканала по улице Адама Мицкевича в Киеве, когда Мосийчук вместе с политтехнологом Виталием Балой в сопровождении охранника выходил на улицу после участия в прямом эфире, произошел взрыв.

Подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия мощностью 450 грамм тротила, которое скрыли в мопеде, оставленном ими у входа в помещение телеканала.

В результате взрыва нардеп, политолог и случайный прохожий получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении взрывного устройства. Охранник Мосийчука, а также еще один случайный прохожий от полученных ранений погибли.

Игорь Мосийчук после взрыва. Фото: Facebook-страница экс-нардепа, ныне замглавы МВД Антона Геращенко

После совершения преступления один из исполнителей выехал через Беларусь в Россию, а другой через пункт пропуска "Каланчак" в оккупированный Россией Крым. Оба объявлены в розыск, однако им заочно было сообщено о подозрении, а суд разрешил в их отношении заочное расследование.

Также правоохранителям удалось установить личность пособника, оказывавшего непосредственную помощь в изготовлении взрывного устройства. Им оказался житель Киева, обвинительный акт в отношении которого уже находится на рассмотрении в Соломенском районном суде столицы.

Отметим, что подозреваемыми по делу проходят уроженец Азербайджана Григорян Александр Феликсович 1974 года рождения, а также уроженец Волынской области Лысак Игорь Николаевич 1980 года рождения. Их пособником же оказался Мятных Михаил Анатольевич 1981 года рождения.

Сам же Мосийчук сообщил накануне в Facebook, что его стороне уже направлены для изучения материалы дела, и его защита будет настаивать на наказании для виновных в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества и направлении денег от его продажи семьям погибших.