СБУ знайшла в будинку культури на Херсонщині склад снарядів, "забутих" окупантами при втечі від ЗСУ

Служба безпеки України під час стабілізаційних заходів у деокупованих районах Херсонської області виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням російських військ в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

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Серед виявленого – понад 500 артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також більше 100 протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Зазначається, що свій арсенал окупанти покинули під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку. Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб Збройних сил України.

Крім того, в результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Зазначається, що використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх повідомити про місця перебування учасників руху спротиву на півдні держави.

Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь.

"Задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку рашисти "звинуватили" у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань. Також на території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже "СТО", до якого росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до РФ", - розповідають у спецслужбі.

Як додають в СБУ, за всіма фактами злочинів країни-агресора наразі тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо також, що у Великій Олександрівці відновила роботу "Нова пошта". Більш того, компанія запровадила безкоштовну пересилку бажаючими продуктів та ліків для мешканців цього та інших населених пунктів регіону.