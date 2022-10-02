Села під Харковом врятували від затоплення: вибухівки знайшли більше, ніж знадобилося для "Північного потоку"

Вибухотехніки напередодні провели розмінування дамби в селі Великі Проходи Дергачівської громади Харківської області. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

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За його словами, слідчі провели огляд місця замінування та зареєстрували кримінальне провадження. При цьому під час перевірки на наявність вибухівки спеціалісти знайшли біля дамби 175 кілограм тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори загальним тротиловим еквівалентом близько 650 кілограм.

"За словами співробітників, це неймовірно велика кількість вибухівки. Для розуміння, за оцінками експертів, для вибуху труби "Північного потоку" було використано 500 кілограм тротилового еквіваленту. Наслідки такого вибуху були б жахливі - затоплення цілих сіл та селищ. Злочини росіян проти цивільного населення не виправдовуються", - підкреслив Болвінов.

Зазначимо, що Великі Проходи розташовані на північ від Харкова приблизно посередині між обласним центром та кордоном з Росією. Річка, на якій в селі утворено великий став, впадає в річку Харків на території сусіднього села Липці, яке залишалося окупованим російськими військами до їхнього виходу з майже усіх зайнятих районів Харківщини на початку вересня.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Нагадаємо також, що 21 вересня внаслідок двох ракетних ударів було зруйновано верхній шлюз дамби Печенізького водосховища на річці Сіверській Донець в Харківській області.