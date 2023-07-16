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Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Запорізької області за добу

обстріли запорізької області, обстріли запоріжжя
Наслідки російської атаки на Запоріжжя. Фото: ОВА

Російські військові протягом доби 15 липня нанесли 52 удари по 13 населеним пунктам Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Загарбники обстріляли з РСЗВ Степногірськ. Внаслідок обстрілів поранення отримали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 та 68 років.

Фото 2 — Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Запорізької області за добу
Фото: Запорізька ОВА

Під ворожий вогонь також потрапили околиці обласного центру. Крім того, з артилерії росіяни відкривали вогонь по селах. В Гуляйполі, Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному зафіксовано 48 обстрілів.

Щодо руйнувань, то надійшло 33 повідомлення про ураження житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури.

Днем раніше, 14 липня, загарбники двічі обстріляли околицю обласного центру із застосуванням БПЛА. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік. А до цього, 13 липня, ворожа армія вдарила по 21 населеному пункту. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення. 

Автор:
Віта Молодан