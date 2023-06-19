Середній рівень води впав до 80 см: у Херсонській ОВА розповіли про поточну ситуацію із підтопленням

На Херсонщині станом на ранок 19 червня через підрив Каховської гідроелектростанції підтоплено 22 населені пункти, пʼять із яких – на правобережжі. Про це повідомив очільник Хероснської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на правобережжі досі підтоплені Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. Там під водою залишаються 843 будинки.

Середній рівень води в регіоні становить 80 см.

Що стосується відновлювальних робіт, то протягом минулої доби тривало розмінування території. В регіоні вже розміновано 345 га території, де вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет.

Представники "Херсонгазу" продовжили відкачувати воду, проводили технічне обслуговування обладнання.

Працівники "Херсонводоканалу" також сушать, ремонтують затоплене обладнання, викачують воду й прибирають приміщення.

У найбільш постраждалому херсонському мікрорайоні Корабел 18 червня працювали близько ста фахівців та два десятки одиниць техніки. Вони прибирали прибудинкові території, розчищали дороги, прибирали повалені дерева, мул та сміття, які принесла вода. До ладу привели територію площею майже 22 тис. квадратних метрів та вивезли 31 тонну сміття.

У Калинівській громаді сапери обстежили 11 будинків, відкачено воду з трьох осель. У Білозерській, Дар’ївській, Чорнобаївській громадах тривають роботи з ліквідації наслідків, там обстежують пошкоджені оселі, прибирають вулиці та двори.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 18 червня, внаслідок катастрофи загинули 17 людей, ще 31 особа зникла безвісти.

Вранці того дня повідомлялося, що середній рівень води становив 0,93 метра.