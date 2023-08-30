"Серйозний прецедент": Очільник МВС прокоментував вбивство патрульним чоловіка під час конфлікту в Дніпрі

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголошує на необхідності об’єктивного розгляду конфліктної ситуації у Дніпрі, що призвела до загибелі чоловіка з автомобіля, зупиненого патрульними поліцейськими. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову. Дати емоціям улягтися. Смерть – це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання", - зазначив він.

За словами очільника МВС, при цьому є й "речі очевидні": якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських, до того ж, навчати законослухняності своїх дітей.

"Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи", - заявив Клименко.

Нагадаємо, що напередодні у Дніпрі патрульні після нетривалого переслідування зупинили на проспекті Мазепи автомобіль Jaguar, помічений ними як порушник правил дорожнього руху.

На вимогу патрульних вийти із авто чоловік на ім'я Джумбері Сіголава, якого правоохоронці називають водієм, та його пасажири, зокрема супутниця та неповнолітні діти, відмовились. За даними правоохоронців, чоловік мав ознаки сп'яніння.

Втім, судячи з відео, опублікованого у соцмережах та знятого зсередини авто, патрульні спробували силою витягти з машини жінку, що сиділа на момент зйомки на водійському сидінні. Чоловік натомість спробував перешкодити їм силою, влаштувавши бійку з поліцейськими.

Застосувавши до одного з інспекторів прийом боротьби, Сіголава зміг відкинути його від себе, однак той, піднявшись, тричі прицільно вистрілив у чоловіка, від чого той помер на місці.

Як повідомило видання "Страна.ua", колишня дружина Сіголави заявила йому, що супутницею ексчоловіка в машині, через яку й сталася бійка, була жінка, через яку пара розлучилася після 17 років шлюбу: вони, за її інформацією, їхали з дітьми на море в Миколаївську область. При цьому жінка стверджує, що опубліковане відео події, зняте її сином у машині, "злив" у мережу сам поліцейський, який попросив дитину надати йому це відео.

Самого патрульного ж наразі затримали й підозрюють за частиною 1 статті 115 (вбивство) та частиною 3 статті 365 (перевищення службових повноважень правоохоронцем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

В свою чергу, департамент патрульної поліції Нацполіції опублікував відео конфлікту з нагрудної камери поліцейської, з якого, зокрема, випливає, що й у момент зупинки авто на водійському сидінні перебувала супутниця Сіголави, а сам він згодом вийшов і почав зухвало поводитися й хамити представниці поліції.