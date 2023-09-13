Севастополь уночі атакували ракетами: пошкоджено 2 кораблі (ФОТО, ВІДЕО)

У ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Російські загарбники звинуватили Україну в ракетному ударі по Севастопольському морському заводу.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

13 вересня, очевидці повідомили про щонайменше 7 вибухів у Севастополі. У тимчасово окупованому місті одразу піднявся дим.

Міністерство оборони РФ заявило, що внаслідок атаки 10 ракетами та безпілотними катерами пошкоджено 2 кораблі у Севастополі.

Приліт був на судноремонтний завод Чорноморського флоту в Кілен-бухті (він проводить ремонт кораблів і суден ВМФ).

Російські ЗМІ пишуть, що ракетні удари нанесли по південній бухті заводу, де ремонтують кораблі Чорноморського флоту.

Влучили у сухий док в південній бухті – попередньо, знищено чи пошкоджено великий десантний корабель проєкту 775.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв очікувано звинуватив Україну в ракетному ударі по окупованому росіянами місту.

Развожаєв запевнив, що жодної небезпеки для цивільних об'єктів у місті немає.

Представник окупантів додав, що у результаті атаки, за попередньою інформацією, всього постраждало 24 особи, у чотирьох стан середнього ступеня тяжкості.

Розважаєв повідомив, що всі оперативні служби працюють на місці.

Зауважимо, оборонно-промисловий комплекс України створив та налагодив виробництво нової вітчизняної ракети.

Розробка вже довела свою ефективність — саме цією ракетою знищили російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", 23 серпня.

Нагадаємо, у Росії заявили, що у ніч на 2 вересня нібито українські морські безпілотники намагалися атакувати Кримський міст.