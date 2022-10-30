Щонайменше 100 людей загинули внаслідок теракту в столиці Сомалі

Щонайменше 100 людей загинули і 300 було поранено 29 жовтня внаслідок вибухів біля Міністерства освіти Сомалі в Могадішо, передає Reuters із посиланням на заяву президента країни Хасана Шейха Махмуда.

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Повідомляється, що перший із вибухів прогримів біля будівлі міністерства близько 14:00 у суботу, а другий стався за кілька хвилин, коли прибули машини швидкої допомоги та зібралися люди, щоб допомогти постраждалим.

Зазначається, що серед загиблих та постраждалих є співробітники силових структур. При цьому, за словами Махмуда, деякі з поранених перебувають у тяжкому стані, тому кількість загиблих може зрости. Проте станом на вечір неділі нових даних про кількість постраждалих поки немає.

Відповідальність за теракт взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" радикальне ісламістське угрупування "Харакат аш-Шабаб аль-Муджахідін", яке заявляє, що Міносвіти "навчає сомалійських дітей за християнською програмою".

Створена в середині 2000-х років "Аш-Шабаб", яка колись контролювала близько половини території країни і досі контролює значні території, веде боротьбу з урядом Сомалі, намагаючись встановити власну владу на основі шаріату, і регулярно влаштовує криваві теракти в Могадішо та інших місцях.

Суботня атака стала найбільш смертоносною з того часу, як у жовтні 2017 року на тому ж перехресті вибухнула замінована вантажівка, внаслідок чого загинуло близько 600 людей і ще кілька сотень було поранено, що стало одним з найбільших терактів у історії.