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Вночі РФ атакувала Україну крилатими ракетами: на Київщині через падіння уламків є травмовані
Російські окупанти в ніч на 27 серпня завдали удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.
Зазначається, що усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Силами та засобами Повітряних сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - йдеться у повідомленні.
Нічна тривога у Києві
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО.
У столиці обійшлося без без жертв та руйнувань.
Наслідки тривоги у Київській області
За інформацією Київської ОВА, вночі в області працювала ППО. Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає.
"На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади", - зазначив начальник ОВА Руслан Кравченко.
Також пошкоджено дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки.
Внаслідок падіння уламків травмовано двоє людей.
Ситуація на Черкащині
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі в області працювали сили ППО. За попередніми даними, збито дві ворожі цілі.
Інформація про потерпілих чи руйнації внаслідок повітряної атаки противника наразі не надходила.