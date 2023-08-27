Вночі РФ атакувала Україну крилатими ракетами: на Київщині через падіння уламків є травмовані

Російські окупанти в ніч на 27 серпня завдали удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.

Зазначається, що усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

"Силами та засобами Повітряних сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - йдеться у повідомленні.

Нічна тривога у Києві

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО.

У столиці обійшлося без без жертв та руйнувань.

Наслідки тривоги у Київській області

За інформацією Київської ОВА, вночі в області працювала ППО. Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає.

"На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади", - зазначив начальник ОВА Руслан Кравченко.

Також пошкоджено дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки.

Внаслідок падіння уламків травмовано двоє людей.

Наслідки падіння уламків ракет на Київщині. Фото: Офіс генпрокурора

Ситуація на Черкащині

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі в області працювали сили ППО. За попередніми даними, збито дві ворожі цілі.

Інформація про потерпілих чи руйнації внаслідок повітряної атаки противника наразі не надходила.