Сили ППО збили 60 із 76 випущених російських ракет

Сили протиповітряної оборони 16 грудня, збили 60 ракет із 76-ти, випущених країною-агресором РФ по об’єктам критичної інфраструктури України.

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Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він зауважив, що за попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів країна-агресор РФ випустила по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет.

"Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю. Вірте в ЗСУ!", - пыдкреслив Залужний.

Як повідомлялося раніше, в повітряному просторі Києва у п’ятницю зафіксували близько 40 ракет, 37 з них збили сили ППО.