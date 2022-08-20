Сили ППО збили чотири ракети "Калібр" над Дніпропетровською областю

Сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю чотири крилаті ракети “Калібр”, запущені російськими військовими. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Дніпропетровщина, 20 серпня, 10.14. Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни направили на область. Слава нашим військовим", - написав Резніченко.

Нагадаємо, 19 серпня російські окупанти вдарили по Миколаєву ракетами типу С-300. Окупанти повторно обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Попередньо, одна людина отримала поранення. Також у іншому районі міста пошкоджено підприємство.