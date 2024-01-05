Синєгубов оцінив ймовірність наступу росіян на Харків в січні

Концентрування російських військ поблизу з Харковом наразі не фіксується, попри безпрецедентні масовані обстріли населених пунктів поблизу кордону. Однак, ситуація може змінюватися щохвилини. Так прокоментував голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов статтю видання The Telegraph щодо можливого повторного наступу росіян на місто.

Він зазначив, що за останні два дні війська РФ випустили по прикордонню Харківщини десятки ракет С-300, що спричинило влучання у житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За його словами, ворог здійснює безпрецедентні масовані обстріли населених пунктів в регіоні, але на лінії бойового зіткнення не фіксується концентрація військових підрозділів ворога.

"Щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Проте, ситуація може змінюватися щохвилини і ми, звичайно, уважно стежимо за цим. Ми розуміємо, що ворог від своїх намірів щодо можливого відбиття територій, які він втратив восени 2022 року, а також щодо міста Харкова, не відмовився. Маємо бути готові завжди", - констатував Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки по Харкову та області понад 40 постраждалих

Як повідомив на своєму телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синьогубов, 2 січня близько 7:30 росіяни завдали удару по центральній частині Харкова. Станом на 9:25 40 осіб постраждало, загинула одна жінка.

4 січня кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову 2 січня, зросла до двох. У лікарні померла постраждала 84-річна жінка

Внаслідок атаки по Харкову пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.

Крім того, за даними ОВА артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп'янського району.