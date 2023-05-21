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Сирський розкрив частину тактики ЗСУ у Бахмуті

бахмут
Олександр Сирський. Фото: Мilitary мedia center

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що наразі ЗСУ контролюють лише незначну частину Бахмуту, але саме така тактика дасть військовим можливість зайти в місто в разі зміни обстановки на фронті.

Про це повідомляє медійний майданчик Сил оборони Мilitary мedia center.

За його словами, ЗСУ продовжують просуватись по флангах у передмісті Бахмута і незабаром можуть оточити місто. 

"Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати", - наголосив Сирський.

Він зазначив, що така тактика позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає ЗСУ певні переваги. 

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові взяли Бахмут в напівоточення та продовжують зберігати контроль над частиною міста.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що росіянам вдалося нарешті захопити Бахмут.

У Міністерстві оборони спростували цю інформацію додавши, що ситуація в Бахмуті є критичною і тривають надважкі бої. Разом з тим, наші війська тримають оборону та контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти району "Літак" і приватний сектор.

Автор:
Тетяна Гойденко