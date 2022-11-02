Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Шість дронів-камікадзе знищили на підльоті до Києва

Шість дронів-камікадзе знищили на підльоті до Києва

Підрозділи протиповітряної оборони в ніч на 2 листопада знищили на підльоті до Києва шість дронів-камікадзе Shahed-136.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Вночі силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підступах до столиці, знищено 6 "шахедів",- йдеться в повідомленні.

Окупанти в ніч на 2 листопада атакували Україну дронами-камікадзе. Так, на Дніпропетровщині збили 6 іранських дронів-камікадзе. У Черкаському районі два дрони збили, ще один влучив в об’єкт інфраструктури.