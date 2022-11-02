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Шість дронів-камікадзе знищили на підльоті до Києва
Підрозділи протиповітряної оборони в ніч на 2 листопада знищили на підльоті до Києва шість дронів-камікадзе Shahed-136.
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Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"Вночі силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підступах до столиці, знищено 6 "шахедів",- йдеться в повідомленні.
Окупанти в ніч на 2 листопада атакували Україну дронами-камікадзе. Так, на Дніпропетровщині збили 6 іранських дронів-камікадзе. У Черкаському районі два дрони збили, ще один влучив в об’єкт інфраструктури.Підписуйтесь на наш Telegram канал