"Ситуація доволі складна": У Міноборони прокоментували наступ окупантів на межі Донеччини й Луганщини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оцінює як складну для українських військ ситуацію з наступом російських окупантів у місцевості між Лиманом та окупованим Лисичанськом.

"Скрізь тривають важкі бої. Ворог наступає на декількох напрямках - Авдіівський, Мар‘їнський, Лиманський. Скрізь зараз гаряче. Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - написала вона в своєму Telegram-каналі.

Стосовно ситуації на Бахмутському напрямку заступниця міністра вказала, що на південному флангу від міста українські сили рухаються вперед, маючи частковий успіх, а на північному, куди ворог перекинув два десантно-штурмових полки, тривають бої.

"Південь: з важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - прокоментувала Маляр.

В свою чергу, в Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

Так, на Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське - Донецької.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснили безуспішні, як зазначено, наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Часів Яр та Іванівське.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися наступати в районі самого міста Авдіївка, завдавши авіаудару та здійснивши артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапила та ж Авдіївка і Первомайське.

"На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу, на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаудару в районі села Богоявленка та здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів, серед яких Золота Нива, Велика Новосілка, Водяне та Вугледар.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Козацьке, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон", - повідомили в Генштабі.

Окрім цього, у Харківській області окупанти завдали артилерійських і мінометних обстрілів в районах населених пунктів Масютівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку.