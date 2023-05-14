Ситуація на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують рухатися вперед, – Міноборони

Українські військові продовжують рухатися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Про це 14 травня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, протягом дня ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута, а також зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Захисники взяли в полон російських окупантів із різних частин.

"Один метр по складності виконання завдань вартує 10 км [...] У самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої ", – висловился урядовиця.

Нагадаємо, 10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти відступили на дистанцію до двох кілометрів на окремих ділянках фронту. Ворог не зміг втримати натиск ЗСУ.