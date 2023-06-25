АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Ситуація на Бахмутському напрямку. Українські військові за добу просунулися на 600-1000 метрів

Український військовий, ЗСУ
Український військовий. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові за добу пройшли від 600 до 1000 метрів на південному та північному флангах навколо Бахмута Донецької області. Про це ввечері 25 червня заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що захисники на Бахмутському напрямку тримають ініціативу, продовжують штурмові дії й тіснять ворога.

За добу там було ліквідовано 186 російських окупантів. Ще 224 було поранено, а вісьмох взяли в полон.

Також українські військові знищили:

  • танк;
  • бойову машину піхоти;
  • дві самохідні артилерійські установки;
  • дві реактивні системи залпового вогню "Град";
  • три протитанкові комплекси;
  • три гармати "Мста-Б";
  • зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";
  • шість польових складів з боєприпасами;
  • три дрони-камікадзе "Ланцет";
  • один безпілотник "Орлан-10".
Автор:
Артем Ющенко