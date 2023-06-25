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Ситуація на Бахмутському напрямку. Українські військові за добу просунулися на 600-1000 метрів
Українські військові за добу пройшли від 600 до 1000 метрів на південному та північному флангах навколо Бахмута Донецької області. Про це ввечері 25 червня заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Він зазначив, що захисники на Бахмутському напрямку тримають ініціативу, продовжують штурмові дії й тіснять ворога.
За добу там було ліквідовано 186 російських окупантів. Ще 224 було поранено, а вісьмох взяли в полон.
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- танк;
- бойову машину піхоти;
- дві самохідні артилерійські установки;
- дві реактивні системи залпового вогню "Град";
- три протитанкові комплекси;
- три гармати "Мста-Б";
- зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";
- шість польових складів з боєприпасами;
- три дрони-камікадзе "Ланцет";
- один безпілотник "Орлан-10".