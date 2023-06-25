Ситуація на Бахмутському напрямку. Українські військові за добу просунулися на 600-1000 метрів

Українські військові за добу пройшли від 600 до 1000 метрів на південному та північному флангах навколо Бахмута Донецької області. Про це ввечері 25 червня заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що захисники на Бахмутському напрямку тримають ініціативу, продовжують штурмові дії й тіснять ворога.

За добу там було ліквідовано 186 російських окупантів. Ще 224 було поранено, а вісьмох взяли в полон.

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