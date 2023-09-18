Ситуація на Дніпропетровщині: над областю збили дві крилаті ракети, ворог обстріляв Нікопольщину з артилерії

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини. Вночі 18 вересня дві крилаті ракети були знищені силами ППО над областю. Ворог також 4 рази бив по Нікопольщині з артилерії. Під ударом знову були Марганецька, Мирівська громади та Нікополь.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, цієї ночі агресор продовжив знущатися над Нікопольщиною. Обстріляв район чотири рази.

З важкої артилерії бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

"Пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, 6 – понівечені. Побиті й 5 приватних будинків. А ще – сонячні панелі", - зазначив Лисак.

Він додав, що інші наслідки атак уточнюються.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, під ранок над областю збили 2 крилаті ракети.

Нагадаємо, вночі 14 вересня три дрони збили Повітряні Сили над Дніпропетровською областю. Протягом ночі ворог також 4 рази атакував Нікопольський район. Тричі окупанти гатили з “Градів” та артилерії по Марганецькій громаді.