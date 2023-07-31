Ситуація на Донеччині. Через російські обстріли одна людина загинула та семеро поранені

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Донецької області. Зокрема, ворог завдав ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та підприємство.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, внаслідок обстрілів у Веселому на Волноваському напрямку пошкоджене фермерське господарство. Також ворог 26 разів обстріляв з артилерії Вугледар.

На Донецькому напрямку через атаки окупантів пошкоджено будинок у Красногорівці. Зранку 31 липня відбувся масований артобстріл Авдіївки.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів у Предтечиному загинула одна людина, а у Костянтинівці поранено пятеро людей та пошкоджені приватні будинки. У Часовоярській громаді через обстріли пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку - пошкоджено 20 будинків та поранено дві людини. Крім того, росіяни зранку 31 липня завдали 4 авіаударів по Нью-Йорку.

Наслідки ворожих обстрілів у Донецькій області. Фото: Павло Кириленко/Telegram

На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки у Ямполі Лиманської громади та пошкоджено будинок у Званівській громаді.

"За 30 липня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Предтечиному. Ще 7 людей за добу отримали поранення", - повідомив Кириленко.

Зазначимо, ворог щодня обстрілює населені пункти Донецької області. Лише за добу 28 липня через атаки росіян у регіоні одна людина отримала поранення.