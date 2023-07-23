Ситуація на Донеччині. Через російські обстріли загинули четверо людей

Російські війська обстрілами Донеччини 22 липня вбили чотирьох жителів регіону й поранили ще 11. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 23 липня.

Зазначається, що напередодні ввечері росіяни завдали ударів по Дружківській громаді: в Софіївці зафіксовано одну загиблу людину й чотирьох поранених, у Дружківці постраждали троє людей. Крім того, в Торецькому Шахівської громади одна людина загинула й одна поранена, також там вигоріло поле ячменю.

На Донецькому напрямку одна людина загинула й одна була поранена в Авдіївці. У Курахівській громаді окупанти пошкодили дві багатоповерхівки у Гірнику, пʼять приватних будинків у Курахівці й один – у Гострому. Також зафіксовано обстріли Красногорівки і Зоряного Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді поранено одну людину й пошкоджено 20 будинків у Дружбі. Також війська РФ пошкодили будинок у Нью-Йорку. У Костянтинівці поранена одна людина; у громаді пошкоджено два будинки в Марковому і один – у Червоному. У Часовоярській громаді ворог пошкодив два приватні будинки, крамницю, багатоповерхівку й заклад культури.

На Лисичанському напрямку в Сіверську поранено одну людину й пошкоджено один будинок.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули шестеро жителів регіону. Ще пʼятеро людей отримали поранення.