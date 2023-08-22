Ситуація на Донеччині. Росіяни вбили ще одну людину в регіоні

На Донеччині протягом доби 21 серпня внаслідок російської агресії загинула одна людина. Інцидент стався в Подільському. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 22 серпня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку у Вугледарській громаді було пошкоджено будинок і господарчі споруди в Новоукраїнці, під вогнем також перебували Богоявленка і Вугледар. У Великоновосілківській громаді пошкоджено три будинки в Шахтарському.

На Донецькому напрямку під два танкові обстріли потрапила Авдіївка, обійшлося без жертв. У Курахівській громаді росіяни обстріляли Гірник і Гостре, а в Мар'їнській громаді – Красногорівку й Максимільянівку.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді пошкоджено чотири будинки у Торецьку та лінії електропередач у Щербинівці. В Часовоярській громаді пошкоджено дві багатоповерхівки і промислову будівлю. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено будинок і гімназію.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді було зруйновано чотири будинки, пошкоджено будинок і школу. У Сіверську пошкоджено два будинки. Також окупанти сім разів обстріляли Лиманську громаду.

Нагадаємо, протягом 20 серпня росіяни поранили сімох жителів Донеччини. Тоді йшлося про трьох постраждалих у Часовому Яру, двох – у Красногорівці, й по одній пораненій людині – в Петрівці та Авдіївці.