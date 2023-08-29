Ситуація на Донеччині. Росіяни за добу вбили пʼятьох жителів регіону

Російські окупанти протягом доби 28 серпня вбили пʼятьох жителів Донеччини. Ще четверо людей у регіоні отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію станом на ранок 29 серпня.

Зазначається, що опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, поціливши в зелену зону.

На Волноваському напрямку під обстрілами перебували Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка і Богоявленка.

На Донецькому напрямку пошкоджено шість будинків у Кураховому.

На Горлівському напрямку в Шахівській громаді дві людини загинули, ще одна поранена. В Соледарській громаді війська РФ обстріляли Роздолівку, Васюківку й Федорівку.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Лимані. В Сіверську пошкоджені будинки на трьох вулицях.

Нагадаємо, що 28 серпня загарбники обстріляли, зокрема, Торецьк. Ворог застосував, імовірно, касетні боєприпаси реактивної системи залпового вогню "Ураган". Внаслідок цього одна людина загинула, а ще троє отримали поранення.