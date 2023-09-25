Ситуація на Донеччині. Війська РФ обстрілами вбили ще двох людей

Російські окупанти протягом доби 24 вересня вбили двох жителів Донеччини. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Також там поінформували про ситуацію в регіоні станом на ранок 25 вересня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку у Шахтарському Великоновосілківської громади пошкоджено два будинки. Вугледар потрапив під обстріли 31 раз.

На Донецькому напрямку вночі росіяни обстріляли Авдіївку з танків, а вранці – з артилерії і "Градів", пошкоджено два будинки. В Очеретинській громаді пошкоджено вісім будинків: шість – у Новоселівці Першій, два – в Орлівці. У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахівка і Острівське.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено пʼять приватних будинків, дві багатоповерхівки й один інфраструктурний об'єкт. Крім того, по одному будинку пошкоджено в Торецьку й Північному. У Соледарській громаді під вогнем перебували Роздолівка, Васюківка і Міньківка.

На Лисичанському напрямку дві людини вбиті в Зарічному Лиманської громади, пошкоджено будинок у Торському. Також окупанти вели вогонь по Званівці й Сіверську.