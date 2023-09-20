Ситуація на Донеччині. Війська РФ за добу поранили пʼятьох людей

На Донеччині внаслідок російської агресії протягом доби 19 вересня пʼятеро людей отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Також у відомстві поінформували про ситуацію станом на ранок 20 вересня.

На Волноваському напрямку одна людина поранена у Багатирі Великоновосілківської громади. Вугледар зазнав авіаудару і 34 артобстрілів, під вогнем перебували також Богоявленка і Максимівка.

На Донецькому напрямку в Авдіївці росіяни обстріляли п'ять вулиць. У Мар'їнській громаді потерпають Красногорівка, Єлизаветівка і Катеринівка.

На Горлівському напрямку пошкоджено сім будинків у Плещіївці Іллінівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено одну багатоповерхівку і два приватні будинки.

На Лисичанському напрямку в Сіверську пошкоджено будинок, у Званівці під вогнем опинилися три вулиці. В Лиманській громаді зафіксовано 17 обстрілів.

Як повідомляли в Донецькій обласній прокуратурі, в Богоявленці окупанти поранили чотирьох людей: ​​58-річних чоловіка й дружину, 30-річного сина, які перебували у власному будинку, а також їхнього сусіда, котрий був поруч із будівлею.

За попередніми даними, росіяни застосували три ракети "Іскандер" та одну Х-35.

Ворог пошкодив шість приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).