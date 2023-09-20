- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Ситуація на Донеччині. Війська РФ за добу поранили пʼятьох людей
На Донеччині внаслідок російської агресії протягом доби 19 вересня пʼятеро людей отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.
Також у відомстві поінформували про ситуацію станом на ранок 20 вересня.
На Волноваському напрямку одна людина поранена у Багатирі Великоновосілківської громади. Вугледар зазнав авіаудару і 34 артобстрілів, під вогнем перебували також Богоявленка і Максимівка.
На Донецькому напрямку в Авдіївці росіяни обстріляли п'ять вулиць. У Мар'їнській громаді потерпають Красногорівка, Єлизаветівка і Катеринівка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На Горлівському напрямку пошкоджено сім будинків у Плещіївці Іллінівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено одну багатоповерхівку і два приватні будинки.
На Лисичанському напрямку в Сіверську пошкоджено будинок, у Званівці під вогнем опинилися три вулиці. В Лиманській громаді зафіксовано 17 обстрілів.
Як повідомляли в Донецькій обласній прокуратурі, в Богоявленці окупанти поранили чотирьох людей: 58-річних чоловіка й дружину, 30-річного сина, які перебували у власному будинку, а також їхнього сусіда, котрий був поруч із будівлею.
За попередніми даними, росіяни застосували три ракети "Іскандер" та одну Х-35.
Ворог пошкодив шість приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар.
Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).