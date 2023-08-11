Обстріли Донеччини. За добу девʼятеро людей отримали поранення

Російські окупанти протягом доби 10 серпня обстрілами поранили девʼятьох жителів Донеччини. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок 11 серпня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку під вогнем артилерії і "Градів" перебувала Богоявленка, 22 рази загарбники обстріляли Вугледар.

На Донецькому напрямку одна людина загинула в Єлизаветівці Мар'їнської громади. Двічі під обстріли потрапила Курахівська громада, також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку поранено дитину в Клебан-Бику Іллінівської громади. Торецька громада зазнала численних обстрілів та авіаударів:

у Торецьку поранено шістьох людей, пошкоджено 35 будинків, чотири адмінбудівлі та два інфраструктурні об'єкти;

у Південному поранені двоє людей;

у Залізному пошкоджено 15 будинків.

У Часовоярській громаді окупанти пошкодили два будинки.

На Лисичанському напрямку у Званівці зруйновано чотири будинки, пошкоджено ще 17. У Сіверську пошкоджено два будинки, а в Зарічному Лиманської громади – три.

Нагадаємо, протягом доби 9 серпня на Донеччині внаслідок обстрілів загинули троє людей. Ще четверо отримали поранення.