Ситуація на Донеччині. За добу внаслідок обстрілів загинули четверо людей

Російські окупанти обстрілами Донеччини вбили чотирьох жителів регіону за добу, ще восьмеро людей поранені. Про це вранці 4 червня повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, напередодні ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" місто Гірник Курахівської громади. Внаслідок цього одна людина загинула, семеро отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей. Також під обстріл потрапила територія підприємства у Слов'янській громаді, обійшлося без жертв.

На Волноваському напрямку ворог обстріляв Велику Новосілку – інформація про постраждалих не надходила.

На Донецькому напрямку, окрім Гірника, під вогнем перебувало Уманське Очеретинської громади – там окупанти пошкодили будинок і сільгосптехніку.

На Горлівському напрямку дві людини загинули у Нью-Йорку, пошкоджено два будинки. Крім того, ворог обстрілював Часів Яр, пошкодивши три приватні будинки та багатоповерхівку.

На Лисичанському напрямку росіяни стріляли по Званівській громаді: у Званівці пошкоджено будинок, у Переїзному – адмінбудівлю.

Нагадаємо, добою раніше внаслідок російських обстрілів Донеччини зафіксували чотирьох поранених. Також було уточнено інформацію щодо двох загиблих у Торецьку.