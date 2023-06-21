Ситуація на Донеччині. За добу внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей

Російські окупанти обстрілами Донеччини протягом 20 червня вбили двох людей та поранили ще одну. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 21 червня.

Зазначається, що близько опівночі росіяни обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади, пошкодивши лінії електропередач.

На Донецькому напрямку одна людина загинула в Костянтинівці Мар'їнської громади. Також окупанти пошкодили будинок у Кураховому, а на ранок здійснили масований артобстріл Авдіївки.

На Горлівському напрямку під ворожими обстрілами перебувала Торецька громада: в Дружбі загинула одна людина, у Щербинівці було пошкоджено пʼять будинків, у Північному – один будинок, а в Нью-Йорку – адмінбудівлю. У Часовоярській громаді війська РФ пошкодили багатоповерхівку та господарчі споруди. В Костянтинівці було пошкоджено вісім будинків. У Молочарці одна людина була поранена.

На Лисичанському напрямку окупанти пошкодили три будинки у Торському і пʼять – Зарічному Лиманської громади. Під вогнем також перебували Сіверськ і Серебрянка.