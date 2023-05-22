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Війна Війна
Категорія
Події
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Ситуація на Харківщині: протягом доби двоє людей отримали поранення

Харківщина, обстріл, руйнування
Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Російські окупанти протягом 21 травня обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області, застосувавши артилерію, міномети та ракетне озброєння. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, росіяни завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району, чим зруйнували житловий будинок та поранили цивільного чоловіка.

Також ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району – там пошкоджено шість будинків та господарчі споруди. 

У Чугуєві окупанти пошкодили будівлі двох баз відпочинку, а також катамарани та човни.

А в селищі Козача Лопань Харківського району артобстрілом було пошкоджено два будинки й автобус. Унаслідок російської атаки загинули та поранені свійські тварини.

У селі Кам'янка Ізюмського району на невідомому боєприпасі у власному подвірʼї підірвався 61-річний чоловік – його госпіталізували з пораненням.

Фото 2 — Ситуація на Харківщині: протягом доби двоє людей отримали поранення
Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
Фото 3 — Ситуація на Харківщині: протягом доби двоє людей отримали поранення
Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Синєгубов додав, що на лінії зіткнення тривають бої. Війська РФ знову спробували піти в наступ в районі Масютівки, але зазнали втрат та відступили.

Автор:
Артем Ющенко