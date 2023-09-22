Ситуація на Херсонщині. За добу в регіоні загинули семеро людей, ще 12 поранені

На Херсонщині внаслідок російської агресії протягом доби 21 вересня загинули семеро людей загинули, ще 12 дістали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що окупанти здійснили 82 обстріли, випустивши 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, танків та авіації. По Херсону ворог випустив 28 снарядів.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області.

Херсонська область: обстріли 21 вересня 2023

Як повідомляв Офіс генпрокурора станом на 16:30 21 вересня, війська РФ того дня атакували села Тягинка й Львове Бериславського району, Дар’ївську та Білозерську громади. Тоді повідомлялося загалом про шістьох загиблих.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

А о 21:34 очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін писав, що ворог обстріляв смт Зеленівка, унаслідок чого загинула 63-річна жінка.