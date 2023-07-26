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Ситуація в Донецькій області. Окупанти обстрілами вбили ще двох людей
Російські окупанти протягом 25 липня вбили двох жителів Донеччини, ще двоє людей за добу отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 26 липня.
Зазначається, що на Волноваському напрямку під обстрілами перебували Вугледар і Богоявленка. Обійшлося без жертв.
На Донецькому напрямку одна людина загинула й одна поранена в Авдіївці. У Дальньому Курахівської громади війська РФ пошкодили три будинки. Крім того, ворог відкривав вогонь із артилерії по Красногорівці й Новомихайлівці Мар'їнської громади, а також по Очеретиному.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Горлівському напрямку в Торецьку пошкоджено два будинки, у Північному під обстріл потрапила територія шахти. Також окупанти скинули авіабомбу на Нью-Йорк. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки. У Соледарській громаді росіяни обстрілювали Васюківку, Роздолівку й Федорівку.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську та три будинки – в Торському Лиманської громади. Зафіксовано обстріли Званівки і Переїзного.