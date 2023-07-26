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Події
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Ситуація в Донецькій області. Окупанти обстрілами вбили ще двох людей

Донеччина, будинок, пожежа
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти протягом 25 липня вбили двох жителів Донеччини, ще двоє людей за добу отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 26 липня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку під обстрілами перебували Вугледар і Богоявленка. Обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку одна людина загинула й одна поранена в Авдіївці. У Дальньому Курахівської громади війська РФ пошкодили три будинки. Крім того, ворог відкривав вогонь із артилерії по Красногорівці й Новомихайлівці Мар'їнської громади, а також по Очеретиному.

На Горлівському напрямку в Торецьку пошкоджено два будинки, у Північному під обстріл потрапила територія шахти. Також окупанти скинули авіабомбу на Нью-Йорк. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки. У Соледарській громаді росіяни обстрілювали Васюківку, Роздолівку й Федорівку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську та три будинки – в  Торському Лиманської громади. Зафіксовано обстріли Званівки і Переїзного.

Автор:
Артем Ющенко