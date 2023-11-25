Ситуація з обстрілами в регіонах на ранок 25 листопада: які населені пункти зазнали російських атак

У минулу добу російська армія продовжувала обстріли населених пунктів України, головним чином у Херсонській та Запорізькій областях. Втім, судячи з даних обласних військових адміністрацій, суттєвих загострень обстановки та значних жертв серед цивільних не зафіксовано.

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Так, у Миколаївській облісті у ніч на 25 листопада о 0:37 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає. Минулого дня о 15:53 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих також не було.

В Херсонській області за минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 520 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону випущено 18 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; бібліотеки у Херсоні та у Бериславському районі. Відомо, що в селищі Дніпровське загинув 50-річний чоловік, а ще три мешканці регіону дістали поранення.

В Запорізькій області минулої доби окупанти завдали 118 ударів по 22 містах та селах. 104 артобстріли прийшлися по території Новоданилівки, Білогір'я, Полтавки, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів регіону.

Військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Яковлевому та Світанку, чотири обстріли з РСЗВ Роботиного, Малої Токмачки й Гуляйполя, поцілили авіаційним снарядом по Оріхову, а також атакували безпілотниками Широке, Залізничне, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Малинівку та Малі Щербаки. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Донецькій області Авдіївка зазнала двох ракетних ударів: пошкоджено два будинки. У Мар'їнській громаді під вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка. У Новодонецькій громаді пошкоджено п'ять будинків, знищено дві автівки.

У Торецькій громаді пошкоджено шість будинків у селищі Щербинівка, у Торецьку пошкоджено будинок та об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджені три приватні будинки і багатоповерхівка. Також обстріляно Сіверськ. Крім того, одна людина була поранена у села Званівка.

У Дніпропетровській області ввечері агресор поцілив по Нікополю, а близько опівночі – по Марганецькій громаді, випустивши загалом п'ять артилерійських снарядів. Загиблих та постраждалих немає.

У Харківській області під ударами росіян перебували Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка та Крохмальне Куп'янського району. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

В Сумській області у ніч та вранці 25 листопада ворог здійснив шість обстрілів прикордонних територій, зафіксовано 22 вибухи. Юнаківську громаду обстріляно з мінометів (8 вибухів) та артилерії (6 вибухів), Хотінську - з міномету (3 вибухи), а на Краснопільську росіяни скинули три міни.

Зазначимо, що водночас у ніч на 25 листопада Росія здійснила наймасованішу з початку повномасштабного вторгнення масовану атаку ударними безпілотниками Shahed по Україні, загалом випустивши 75 дронів. Переважна більшість їх було збито навколо Києва, але уламки деяких впали у різних районах столиці.