Ситуація в Бахмуті змінюється кілька разів на добу - Міноборони

На Бахмутському напрямку ситуація стала дуже напруженою, триває постійна боротьба за контроль над ініціативою. Сьогодні ворог намагався атакувати позиції ЗСУ, але не зміг досягти успіху, завдяки ефективній та злагодженій роботі українських захисників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ситуація на цьому напрямку різко змінюється. Контроль над певними територіями може змінюватись кілька разів за добу - іноді ЗСУ втрачають позиції, але потім знову їх відновлюють. Росіяни дуже швидко реагують на дії українських військових і встановили по три лінії оборони на небезпечних напрямках.

Маляр розповіла, що на південному фланзі в районі Кліщіївки, попри тяжкі бої наші війська просуваються вперед. Натомість на північному фланзі тривають бої. В самому Бахмуті також неспокійно.

"У місті постійно ведуть вогонь і намагаються зірвати логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога", - написала вона.Битва за Бахмут:

Чиновниця також додала, що минулого тижня Силам оборони вдавалося кожні 70 хвилин знищувати важливі ворожі цілі. За 7 днів українські захисники уразили 94 місця скупчення військ, 22 зенітно-ракетних комплекси, 19 складів з боєприпасами і 7 командних пунктів.

Попри це, Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень, з 26 червня по 2 липня, українські захисники звільнили 37,4 кв. км.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українським захисникам вдалося перехопити стратегічну ініціативу на фронті і Сили оборони продовжують просуваються вперед і продовжують проводити наступальні дії.