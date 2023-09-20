Скандал із ТЦК на Львівщині. Двох співробітників військкомату затримали

На Львівщині затримали двох співробітників одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це 20 вересня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, ці особи причетні до побиття та незаконного утримання чоловіка.

Як поінформували в ДБР, потерпілий утримувався у приміщенні військкомату з 12 вересня. Співробітники ТЦК морили чоловіка голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію. А 19 вересня військовослужбовець-водій побив громадянина, погрожуючи йому зброєю.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України)

Самбірський ТЦК: побиття чоловіка

19 вересня в мережі зʼявилося відео, на якому було видно, як двоє чоловіків у військовій формі, один із яких був зі зброєю в руках, знущаються над цивільним. Сам постраждалий стверджував, що його незаконно утримують.

Після цього ДБР повідомило, що розпочало досудове розслідування у звʼязку зі знущанням над чоловіком у Самбірському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Зазначалося, що кримінальне провадження відкрили за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).