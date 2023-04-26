Скандальний аграрій Поворознюк вистрілив з пістолета у фермера з Кіровоградщини, - ЗМІ

Бізнесмен-аграрій, президент футбольного клубу “Інгулець” Олександр Поворознюк стріляв з пістолета у мешканця селища Петрове Кіровоградської області Михайла Никифорова. Про це сам постраждалий розповів в інтерв'ю журналістам.

За словами селянина, Поворознюк не хотів повертати йому гроші, які був винен. Коли чоловік почав вимагати повернення боргу, Поворознюк вирішив його вбити.

"Приїжджають до мене товариші з Поворознюка бригади. Чотири чоловіки у нього було. Забрали мене до нього. У Поворознюка в офісі один із мотузкою підбігає, хотів мене закрутити і повісити. Поки він пригав коло мене з тою вєрьовкою, Поворознюк витягнув пістолет. І оце ж чую такий удар: гуп! Так по грудях ударив… як вилетіло оце із грудей. Це вже куля прийшла в мене. Вона попала мені сюди – і вилетіла коло серця. Ну, а дихати не було як – усе перекрило", - згадує Никифоров.

Після пострілу Поворознюк та його поплічники «вкинули» свою жертву в машину і кудись повезли. Поворознюк, за словами Никифорова, був за кермом. Возили близько години. Але зрештою вирішили доставити в лікарню – "щоб не сидіти".

"Витягнули та й положили мене. На дорогу. Підійшли лікарі. Мене винесли на четвертий поверх. Спитали, хто стріляв. Я говорю: "Поворознюк стріляв". Ну, і почали мене різати. Після поранення мені вирізали кілька ребер. Рік життя вилетів, зараз маю інвалідність", - розповідає Никифоров.

За його словами, Поворознюк заплатив підлеглому, щоб він узяв провину на себе.

Раніше фермер із Кіровоградської області Юрій Ткач розповів, що Поворознюк стріляв у нього кілька разів, дві кулі досі залишаються в його тілі.