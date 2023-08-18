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Скоєно замах на заступника голови Державної податкової служби (ФОТО)

На заступника голови Податкової служби скоєно замах
На заступника голови Податкової служби скоєно замах. Фото: Данило Гетманцев / Telegram

У четвер, 17 серпня, було скоєно замах на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками нібито стали "схемники, що втратили бізнес та перейшли межу". 

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

За його словами, замах стався вчора, однак поліція просила не поширювати інформацію про цю подію до сьогоднішнього ранку.

"Вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що заступника голови ДПС вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. 

Наразі зловмисники - виконавці затримані та дають покази на замовників.

Фото 2 — Скоєно замах на заступника голови Державної податкової служби (ФОТО)
Фото 3 — Скоєно замах на заступника голови Державної податкової служби (ФОТО)
Фото 4 — Скоєно замах на заступника голови Державної податкової служби (ФОТО)

"Якщо ви раптом хотіли дізнатися чому протистоїть і з чим бореться податкова щодня - з цими злодіями: конвертаторами, корупціонерами - кланами, що смокчуть кров нашої країни понад 30 років. І хребет яким ми ломаємо. Щодня. І ми точно не зупинимося", - підкреслив Гетманцев.

Зауважимо, наразі немає офіційної інформації з цього приводу від правоохоронних органів.

Автор:
Світлана Манько