Скоєно замах на заступника голови Державної податкової служби (ФОТО)

У четвер, 17 серпня, було скоєно замах на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками нібито стали "схемники, що втратили бізнес та перейшли межу".

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, замах стався вчора, однак поліція просила не поширювати інформацію про цю подію до сьогоднішнього ранку.

"Вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що заступника голови ДПС вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку.

Наразі зловмисники - виконавці затримані та дають покази на замовників.

"Якщо ви раптом хотіли дізнатися чому протистоїть і з чим бореться податкова щодня - з цими злодіями: конвертаторами, корупціонерами - кланами, що смокчуть кров нашої країни понад 30 років. І хребет яким ми ломаємо. Щодня. І ми точно не зупинимося", - підкреслив Гетманцев.

Зауважимо, наразі немає офіційної інформації з цього приводу від правоохоронних органів.