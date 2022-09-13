Слов'янськ зазнав масованого обстрілу. Одна людина загинула

Російські окупаційні війська ввечері 12 вересня обстріляли багатоповерхівки в Слов'янську Донецької області. В результаті ворожої атак загинув 86-річний чоловік.

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Про це вранці 13 вересня повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Два влучання зафіксували у багатоповерховій забудові. Один раз окупанти прицільно влучили у п'ятиповерховий будинок, постраждали і розташовані поряд будинки. Також атаки зазнала багатоповерхівка на інші вулиці.

"Внаслідок обстрілу поранено жінку, загинув 86-річний чоловік. Щирі співчуття всім його рідним та близьким", —написав Лях.

З ранку спеціалісти проводять роботи з ліквідації наслідків на місцях прильотів. Ремонтники займаються відновленням подачі електроенергії на вул. Ярослава Мудрого та обстеженням ушкоджень на Поштовій, Свободи та Світлодарській.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що загалом за 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 у Вугледарі, 1 у Георгіївці та 1 у Слов'янську. Ще 10 людей отримали поранення.

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу Слов'янську 7 вересня росіяни пошкодили школу і житловий будинок, під завалами якого були люди. Тоді від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам, були вибиті шибки, обірвані дроти.