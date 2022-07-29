Слов'янськ знову обстріляли: місто частково знеструмлено

29 липня зранку армія країни-агрессора РФ знову обстріляла місто Слов'янськ Донецької області. Пошкоджено багатоповерхівки у центрі, а також будинки у приватному секторі мікрорайону Північний. На даний момент місто частково знеструмлено.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Цього разу руйнувань зазнала центральна частина міста. Пошкоджено багато будівель, в тому числі багатоповерхівок.

"Ймовірно, ворог наніс ракетний удар", - зазначив очільник громади.

Окрім того, пошкоджено будинки в приватному секторі мкр-ну Північний. Одна людина поранена.

У даний момент місто частково знеструмлено.

Зазначимо, окупанти 21 липня, обстріляли Слов’янську громаду у Донецькій області касетними снарядами, поранені двоє мирних мешканців.