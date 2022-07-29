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Слов'янськ знову обстріляли: місто частково знеструмлено
29 липня зранку армія країни-агрессора РФ знову обстріляла місто Слов'янськ Донецької області. Пошкоджено багатоповерхівки у центрі, а також будинки у приватному секторі мікрорайону Північний. На даний момент місто частково знеструмлено.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Цього разу руйнувань зазнала центральна частина міста. Пошкоджено багато будівель, в тому числі багатоповерхівок.
"Ймовірно, ворог наніс ракетний удар", - зазначив очільник громади.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окрім того, пошкоджено будинки в приватному секторі мкр-ну Північний. Одна людина поранена.
У даний момент місто частково знеструмлено.
Зазначимо, окупанти 21 липня, обстріляли Слов’янську громаду у Донецькій області касетними снарядами, поранені двоє мирних мешканців.