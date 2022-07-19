Слов'янськ знову під ворожим обстрілом: під завалами зруйнованих будинків залишаються люди (ВІДЕО)

Російські військові знову обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки, під завалами залишаються люди.

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Про це повідомив міський голова Вадим Лях.

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"На жаль, Слов'янськ знов обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені. Уточнюємо ситуацію. Бережіть себе! Тримаємось! Ми разом!" - поінформував Лях.

Нагадаємо, за прогнозами Інституту вивчення війни (ISW), на даному етапі війни в Україні Росія не віддаватиме пріоритету атаці з метою захоплення Слов'янська, а натомість зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута на Донеччині.