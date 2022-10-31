Служитиме українським захисникам. На Одеській митниці знайшли "загублений" гелікоптер

На Одеській митниці знайшли "загублений" гелікоптер, який місцева прокуратура передасть у користування українським захисникам, повідомили в ОГП. Вертоліт "загубився" завдяки зловживанням митників. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання службовим становищем під час розпорядження залежалими вантажами вже здійснюється.

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"За результатом проведених слідчих дій встановлено, що в зоні діяльності Одеської митниці перебуває 138 контейнерів із різною групою товарів, які перебувають під митним контролем понад 180 днів та згідно з діючим законодавством повинні були взяті митницею на баланс для подальшого звернення вказаного майна у дохід держави", – кажуть в ОГП.

Проте жодних заходів з цього питання митницею не вживалося. Під час обшуків на території контейнерних терміналів виявлено консервовані продукти, алкоголь, швейні машини, автомобілі, спортінвентар, взуття тощо. За клопотанням прокуратури судом вказане майно буде передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Крім того під час проведення чергового обшуку у вантажному контейнері виявлено гвинтокрил Мі–2, що перебував там з 2007 року. Після проведення відповідних слідчих дій буде вирішено питання щодо передачі гвинтокрилу Силам оборони України. Досудове розслідування триває", – розповідають в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, нещодавно Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) вирішила завершити розслідування Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та відкрити матеріали справи проти колишнього керівника державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції Леоніду Богданову, його заступника та двох керівників приватних компаній.