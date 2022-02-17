Боевики обстреляли Станицу Луганскую: снаряд попал в детский сад, повреждено локомотивное депо

Утром 17 февраля российские боевики обстреляли Станицу Луганскую. Один из снарядов попал в детский сад. Также обстрелы затронули локомотивное депо “Укрзализныци”.

Об этом сообщают гуманитарная миссия "Пролиска" и фонд "Повернись живим".

Снаряд попал в здание детского сада в 09:04 при артобстреле. В результате две женщины, работающие там воспитательницами, получили контузию. Известно, что в момент обстрела в садике были дети, они не пострадали.

На место происшествия выехали сотрудники государственной чрезвычайной службы (ГЧС) Станицы Луганской.

💥Наслідки «братської любові» 🇷🇺окупантів можете побачити на відео: pic.twitter.com/OARF1ELNbX — Повернись живим (@BackAndAlive) February 17, 2022

В пресс-служба "Укрзализныци" сообщили, что в результате артиллерийских обстрелов с не подконтрольной Украине территории было повреждено локомотивное депо Кондрашовская-Нова.

По предварительной информации, работники структурных подразделений Донецкой железной дороги не пострадали.

"В результате артобстрела были повреждены стекла окон локомотивного депо и действующий локомотив. Также был частично разрушен склад на территории локомотивного депо", — сообщили в УЗ.

Информация о движении поездов и возможных ограничениях будет уточнена.

Тем временем в "Луганскгазе" информируют о том, что якобы в селе Николаевка в "ЛНР" при обстреле ВСУ поврежден газопровод.

Отметим, что украинские власти, а также представители ВСУ неоднократно заверяли, что контролируют ситуацию в Украине и на ее границах. Сообщения зарубежных СМИ о том, что Россия начнет полномасштабные военные действия против Украины, не подтвердились. При этом в настоящее время в зоне ООС наблюдается обострение конфликта.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что армия Российской Федерации продолжает проводить военные учения, которые, в том числе, затрагивают флот. При этом РФ начинает возвращать подразделения Западного и Южного военных округов в пункты базирования. Эта информация снизила уровень напряжения в обществе.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не может говорить об отводе российских войск от границ с Украиной.