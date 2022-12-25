Снігопад в США залишив понад 700 000 людей без світла

Зимовий шторм, який накрив більшу частину США, спричинивши хуртовини, крижані дощі та майже рекордно низьку температуру, залишив понад 700 000 людей без світла, щонайменше 16 людей загинуло внаслідок автомобільних аварій, пов’язаних із погодою, а тисячі людей не змогли зустріти Різдво з близькими через скасування рейсів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що різке падіння температури призвело до найхолоднішого Різдвяного вечора за всю історію, а енергетичні системи по всій країні були перевантажені через зростаючий попит на тепло та пошкодження ліній електропередачі через шторм.

За даними сайту відстеження Poweroutage.us, у суботу 1,8 млн будинків і підприємств залишилися без електроенергії. Наразі без світла близько 700 тисяч споживачів.

Багато електричних компаній продовжували просити клієнтів економити енергію, не вмикаючи великі прилади та вимикаючи непотрібне світло.

Компанія Duke Energy пізно ввечері суботи повідомила споживачам, що зможливі відключення електроенергії, поки не буде доступна додаткова кількість електроенергії.

Також за даними служби відстеження рейсів FlightAware, у суботу в США було скасовано понад 2700 рейсів, а загальна кількість затримок склала понад 6400. За даними FlightAware, у п'ятницю було скасовано понад 5000 рейсів.

За повідомленнями ЗМІ, в результаті автомобільних аварій, пов’язаних з погодою по всій країні, загинуло щонайменше 16 людей, а сотні опинились на крижаних і засніжених дорогах.

На півночі штату Нью-Йорк, близько 500 автомобілістів застрягли у своїх автомобілях через снігопад.

Сувора погода спонукала владу по всій країні відкрити центри обігріву в бібліотеках і поліцейських дільницях, одночасно намагаючись розширити тимчасові притулки для бездомних. Проблема ускладнилася напливом мігрантів, які протягом останніх тижнів тисячами перетинають південний кордон США.

Національна метеорологічна служба попередила, що погодні умови будуть вкрай несприятливами ще декілька днів.