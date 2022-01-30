Снимали с помощью альпинистского снаряжения: в Славском на подъемнике застряли туристы

На горнолыжном курорте в Славском (Львовская область) произошла остановка подъемника,на котором находились туристы. Спасатели сняли семерых человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“30 января около 12:00 в пгт Славское, Стрийского района на горе Тростян произошла остановка однокресельного подъемника. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 единицы техники ГСЧС.