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Происшествия
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Снимали с помощью альпинистского снаряжения: в Славском на подъемнике застряли туристы

в Славском на подъемнике застряли туристы
Во Львовской области на подъемнике застряли семь человек, в том числе и один ребенок

На горнолыжном курорте в Славском (Львовская область) произошла остановка подъемника,на котором находились туристы. Спасатели сняли семерых человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“30 января около 12:00 в пгт Славское, Стрийского района на горе Тростян произошла остановка однокресельного подъемника. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Фото 2 — Снимали с помощью альпинистского снаряжения: в Славском на подъемнике застряли туристы
Автор:
Светлана Манько