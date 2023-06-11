Солоність води на одеському узбережжі через підрив Каховської ГЕС впала втричі (ФОТО)

Внаслідок потрапляння в Чорне море надмірної кількості прісної дніпровської води після підриву Каховської гідроелектростанції солоність морської води в Одесі впала майже втричі. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що 10 червня фахівцями інспекції були відібрані проби морської води у селі Нова Дофінівка (причал 243), а також в Одесі на пляжі "Ланжерон" та на 16-й станції Великого Фонтану.

Так, у Новій Дофінівці виявлено перевищення у воді завислих речовин в 1,6 рази; заліза загального - в 9 разів; а солоність виявилася нижче за норму в 2,7 рази.

На "Ланжероні" заліза виявилося в 5,2 рази більше за норму, а солоність - в 2,9 рази нижче норми. На 16-й станції Великого Фонтану вміст заліза став більшим за норму в 3,4 рази, також зафіксовано незначне - в 1,1 рази - збільшення вмісту завислих речовин. Солоність там також впала в 2,9 рази.

Зазначимо також, що 9 червня фахівці ДЕІ відібрали проби в Миколаївській області в річці Інгулець біля Снігурівки, в Дніпро-Бузькому лимані біля села Дмитрівка, біля села Іванівка та біля Очакова, а також у Бузькому лимані в Миколаєві на мікрорайоні Намив.

За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець по азоту амонійному, залізу загальному та завислим речовинам.

Зазначається підвищений вміст сухого залишку, що пояснюється природним фоном річки. В порівнянні з 8 червня показники по азоту, залізу та завислим речовинам незначною мірою зменшилися. Натомість у Дніпро-Бузькому лимані показники виявилися в межах гранично допустимих концентрацій.