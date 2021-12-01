Сотрудника агропредприятия в Черкасской области насмерть засыпало семечками

На зерновом складе ООО "Аграрико" в селе Рацево Чигиринской городской общины Черкасского района 30 ноября произошел смертельный несчастный случай. Как сообщает управление Госслужбы труда в Черкасской области, погиб водитель грузовика ООО "ТрансАгро Украина", выполнявший работы по разгрузке подсолнечника.

По предварительной информации, после проверки качества зерна автомобиль был отправлен на приемный бункер. Водитель при ссыпке зерна включил подъем кузова для выгрузки зерна, после этого открыл задние ворота кузова, большой поток зерна сбил его с ног и засыпал.

Присутствовавший работник "Аграрико" вызвал помощь, полицию и врачей скорой помощи. Однако попытки спасти водителя оказались безуспешными. Врачами констатирована смерть потерпевшего.

Сейчас региональное управление Гоструда принимает меры по созданию специальной комиссии и проведению расследования несчастного случая.

В то же время Главное управление полиции в Черкасской области сообщает, что зерно из грузовика засыпало и второго мужчину.

"Во время разгрузки зерна насмерть засыпало 66-летнего мужчину, который на тот момент открывал борт кузова, не соблюдая технику безопасности. Из зерновой ямы мужчину пытался вытащить ставший очевидцем рабочий, но и его засыпало семенами", — отмечают правоохранители.

Обоих пострадавших доставали другие услышавшие крики и поспешившие на помощь работники. Сообщается, что погибший был жителем села Дубеевка. Пострадавший же 45-летний житель Чигирина находится под наблюдением врачей.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

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