Спалах над Києвом: в Космічному агентстві України та ПС ЗСУ назвали свої версії

В Космічному агентстві України та Повітряних силах ЗСУ вважають, що причина спалаху над Києвом не пов'язана з продуктом, виготовленим людиною. Остаточного пояснення явища наразі не озвучували, але мають попереднє.

В Космічному агентстві України повідомили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України була зареєстрована високоенергетична акустична подія.

"Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", — пояснюють науковці.

Речник Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону "Єдині новини" Юрій Ігнат також прокоментував сяйво над столицею. Він зазначив, що суб'єкт, який спричинив спалах, ймовірно, не є військовою ціллю. В час, коли кияни помітили явище, ПС ЗСУ працювали над ліквідацією іранських дронів, зокрема в Дніпропетровській області.

Коментуючи заяву Космічного агентства, він сказав, що, ймовірно, йдеться про метеор, який входив в атмосферу. При цьому тіло могло згоріти до контакту з поверхнею Землі.

Ігнат додав, що в момент спалаху в Києві оголосили повітряну тривогу, адже тоді достовірно не знали походження сяйва.

В свою чергу начальник КМВА Сергій Попко також підтвердив, що вісля перевірки та уточнення, інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася. Він також заявив, що КМВА оприлюднила версію про падіння супутника, що "заспокоїти киян".

"На той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було. Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник. Що саме це було – мають з’ясувати виключно фахівці. Але найголовніше це безпека Києва і спокій киян. Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння",- резюмував Попко.

Нагадаємо, що перед тим, як кияни помітили спалах, в NASA попередили, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 19 квітня. Однак після події у Києві агентство заявило, що під час явища у столиці України супутник все ще перебував на орбіті.